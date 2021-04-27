Advertisements

أحمد صلاح حسني يحمل معلومات هامة للمخابرات في "هجمة مرتدة" وينتظر عرض "كوفيد-25"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

ظهر الفنان أحمد صلاح حسني في الحلقة الـ14 من مسلسل "هجمة مرتدة"، المذاع على فضائية dmc، وأبو ظبي.
وجاء ظهوره في بداية الحلقة، حيث عاد مع الفنان نور محمد في مشهد في شرق أوروبا، حيث أخبره أحمد صلاح حسنى بمعلومات مهمة ينبغي عليه أن يقوم بتوصيلها إلى الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم".

وتناولت الحلقة في باقي أحداثها، إلى هشام سليم "رفعت المسيرى" من خلال مشهد يجمعه بنضال الشافعى وندى موسى تحدثوا فيه عن أن أحمد صلاح حسنى "عمار" يعرفه من 12 عاما، وإذا طلب مقابلة فبالتالى هناك شيء مهم سيحصل.

ويعد أحمد صلاح حسني مشارك في مسلسل "هجمة مرتدة" كضيف شرف، بالاشتراك مع أحمد عز وهند صبري و ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

ويستعد أحمد صلاح حسني لعرض مسلسله الجديد"كوفيد-25"، المقرر عرضه غدًا بدلًا من مسلسل "بين السما والأرض"، وهو من طبيعة الأعمال الذات الـ15 حلو.
و"كوفيد-25"، يشارك في بطولته يوسف الشريف وأيتن عامر و إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.


أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

موجة حارة تضرب البلاد بداية من الخميس.. الأرصاد تُحذر

منذ ثلث ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - منتخب مصر يقع في مجموعة قوية بكأس العرب

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

08:05 م

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

08:52 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى