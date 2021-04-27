أحمد صلاح حسني يحمل معلومات هامة للمخابرات في "هجمة مرتدة" وينتظر عرض "كوفيد-25"



ظهر الفنان أحمد صلاح حسني في الحلقة الـ14 من مسلسل "هجمة مرتدة"، المذاع على فضائية dmc، وأبو ظبي.

وجاء ظهوره في بداية الحلقة، حيث عاد مع الفنان نور محمد في مشهد في شرق أوروبا، حيث أخبره أحمد صلاح حسنى بمعلومات مهمة ينبغي عليه أن يقوم بتوصيلها إلى الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم".



وتناولت الحلقة في باقي أحداثها، إلى هشام سليم "رفعت المسيرى" من خلال مشهد يجمعه بنضال الشافعى وندى موسى تحدثوا فيه عن أن أحمد صلاح حسنى "عمار" يعرفه من 12 عاما، وإذا طلب مقابلة فبالتالى هناك شيء مهم سيحصل.



ويعد أحمد صلاح حسني مشارك في مسلسل "هجمة مرتدة" كضيف شرف، بالاشتراك مع أحمد عز وهند صبري و ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.



ويستعد أحمد صلاح حسني لعرض مسلسله الجديد"كوفيد-25"، المقرر عرضه غدًا بدلًا من مسلسل "بين السما والأرض"، وهو من طبيعة الأعمال الذات الـ15 حلو.

و"كوفيد-25"، يشارك في بطولته يوسف الشريف وأيتن عامر و إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.





