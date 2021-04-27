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ظهور نجل غادة عبد الرازق مع شريف سلامة في نهاية الحلقة الـ16 من "لحم غزاتل"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "لحم غزال".

وتفاجأ الجمهور في نهاية الحلقة بظهور نجل الفنانة غادة عبد الرازق، حيث ذهب له "علي مأمون"، مما يوضح تواجد علاقة قديمة بينهما.

وتعرض "شوقي" زوج مي سليم لأزمة بسبب عدم رغبة "عمار" في إفصاحه عن أي أخبار عن "عاليا" وهو الأمر الذي تعجب منه شوقي عقب كهربته وتعذيبه.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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