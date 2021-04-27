Advertisements
ظهور نجل غادة عبد الرازق مع شريف سلامة في نهاية الحلقة الـ16 من "لحم غزاتل"
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:33 م
مي مرسي
Advertisements
انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "لحم غزال".
وتفاجأ الجمهور في نهاية الحلقة بظهور نجل الفنانة غادة عبد الرازق، حيث ذهب له "علي مأمون"، مما يوضح تواجد علاقة قديمة بينهما.
وتعرض "شوقي" زوج مي سليم لأزمة بسبب عدم رغبة "عمار" في إفصاحه عن أي أخبار عن "عاليا" وهو الأمر الذي تعجب منه شوقي عقب كهربته وتعذيبه.
مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.
وتفاجأ الجمهور في نهاية الحلقة بظهور نجل الفنانة غادة عبد الرازق، حيث ذهب له "علي مأمون"، مما يوضح تواجد علاقة قديمة بينهما.
وتعرض "شوقي" زوج مي سليم لأزمة بسبب عدم رغبة "عمار" في إفصاحه عن أي أخبار عن "عاليا" وهو الأمر الذي تعجب منه شوقي عقب كهربته وتعذيبه.
مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements