Advertisements

ضبط خفير أطلق الرصاص على جاره بالقناطر الخيرية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، خفير خصوصي أطلق عيار ناري على جاره بالقناطر الخيرية، بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بقيام خفير خصوصى بإطلاق عيار ناري على أحد جيرانه وأصابه بالقدم بالقناطر الخيرية، بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أ.ع.ش" 53 عاما، خفير خصوصي، وزوجة أخيه بسبب لعب الأطفال، وتدخل الجيران لفض المشاجرة وبعد فضها أطلق المتهم عيار ناري من بندقية خرطوش بقدم أحد الجيران، وجرى نقله لمستشفى القناطر الخيرية العام.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إحالته للنيابة العامة.

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني يطلب تسويق نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 5 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - منتخب مصر يقع في مجموعة قوية بكأس العرب

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

08:52 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى