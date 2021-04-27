ضبط خفير أطلق الرصاص على جاره بالقناطر الخيرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، خفير خصوصي أطلق عيار ناري على جاره بالقناطر الخيرية، بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ بقيام خفير خصوصى بإطلاق عيار ناري على أحد جيرانه وأصابه بالقدم بالقناطر الخيرية، بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين الأول وزوجة شقيقه.



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أ.ع.ش" 53 عاما، خفير خصوصي، وزوجة أخيه بسبب لعب الأطفال، وتدخل الجيران لفض المشاجرة وبعد فضها أطلق المتهم عيار ناري من بندقية خرطوش بقدم أحد الجيران، وجرى نقله لمستشفى القناطر الخيرية العام.



جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إحالته للنيابة العامة.