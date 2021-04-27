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يحيى الفخراني يحاول التقرب من رامز أمير في الحلقة الخامسة عشر من "نجيب زاهي زركش"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان يحيى الفخراني، والتي دارت أحداثها حول جلوس"سعد" كريم عفيفي وعائلته مع عائلة الشاب الذي تقدم لخطبة شقيقته، فيتضح أنه يعمل ضابطًا للشرطة، ويخبره والده أنه كان يريد أن يجمع معلومات عنهم، لكن ابنه رفض ذلك، فيخبره "سعد" أنه يؤدي التحريات التي يريدها؛ لأنه سيكون فخورًا به وبعائلته.

رؤية "نجيب" يحيى الفخراني لمقطع فيديو لـ"سعد"، ظهر فيه وهو يُقلد الفنانة سهير البابلي في "مسرحية ريا وسكينة" فيضحك كثيرًا لإعجابه الشديد بأدائه، وبعدها يدخل عليه "طريف" ويسأله عما إذا كان يضمن أنه إذا وجد ابنه، أنه لن يحجر على أمواله ولن يضعه في دار مسنين، فيطلب منه مغادرة المكان الذي يجلس فيه.

مقابلة "نجيب"مع صديقه "متولي"، ويخبره أنه كلما يتقرب من أبنائه يخاف أن يحبهم؛ لأن كل منهم عنده مشاكل عديدة، فيطلب منه أن يقرب منهم أكثر وأن يُعاشرهم؛ لكي تكون لحياته طعم مميز بدلاً من الخمرا التي يتناولها مع "طريف"
، ثم يتركه ويذهب لتناول الغداء مع زوجته، فيتصل بـ" نانسي" لكي تأتي إليه وتتغدى معه فتعتذر له، ثم
يتصل بمؤنس لكي يتغدى معه، فيرفض أيضًا.

ثم يذهب بعدها إلى "مسعد" للجلوس معه، ويطلب منه أن يقضي اليوم معه، فيأخذه معه إلى القهوة، وهناك يتقابل مع أصدقائه، ويعرفهم عليه على أنه شاعر، فيطلب منه الدكتور "ناير" الناقد مفيد عاشور، أن يلقي قصيدة شعر وبالفعل يفعل ذلك، ثم يطلب منه صديقه "رحب" إعطائه مبلغ من المال 8 آلاف جنيها لترجمة كتاب، فيرفض بجحة خروجه على المعاش وعدم توافر الأموال لديه.

يتعرف "نجيب" على "سحر" هالة مرزوق، وفي أثناء جلوسها معه، تعترف له بحبها لمسعد، وتخبره أن مسعد" يحب" نانسي، وفجأة يأتي "مسعد" إلى القصر ليجد سحر مع نجيب فيظن أن هناك علاقة تجمعهما فيصفعه بالقلم على وجه.

مسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، نهى عابدين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، محمد محمود، محمد يسري، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

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