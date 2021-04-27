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عاجل - الأهلي يضرب شباك المصري بالهدف الأول عبر محمد شريف (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في مباراته أمام المصري البورسعيدي والمقامة على ستاد الإسكندرية.

وفي الدقيقة 11 تلقى محمد شريف تمريرة طولية ضرب بها دفاعات الفريق البورسعيدي ووضع الكرة داخل الشباك بعد تأكيد من الفار.

ويتقدم الأهلي على المصري البورسعيددي بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد الإسكندرية والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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