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موجة حارة تضرب البلاد بداية من الخميس.. الأرصاد تُحذر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تُعلن من خلاله عن ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا يوم الخميس ٢٩ إبريل، لترتفع درجة الحرارة علي كافة الأنحاء بسبب كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية لتؤثر على شمال البلاد خلال الأسبوع المقبل.

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