ألمانيا ترفع تقديراتها للنمو الاقتصادي

زادت الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 3.5 بالمئة، من تقدير سابق بلغ 3 بالمئة، بينما تتوقع أن يدعم إنفاق الأسر التعافي حال رفع قيود كوفيد-19 .





وتسعى ألمانيا جاهدة لاحتواء موجة ثالثة شرسة من الإصابات بكوفيد-19 .





وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، وهو يقدم أحدث توقعات الحكومة للنمو، إن برلين تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 بالمئة العام القادم وأن يصل الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022 على أبعد تقدير.





وتوقع ألتماير أن الحكومة سيكون بمقدورها رفع معظم القيود الرامية لاحتواء الجائحة على مدار الصيف.