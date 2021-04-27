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استشاري: عملية تحويل المسار تقي من السكتات الدماغية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل مسار المعدة هو إجراء يعمل عن طريق الحد من كمية الطعام التي يتم تناولها، بالإضافة إلى خفض امتصاص الطعام أيضًا، حيث يقتصر تناول الطعام بعد العملية عن طريق الحقيبة الصغيرة التي تم إنشاءها في المعدة، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل مسار المعدة بالمنظار؛ أي أنها آمنة على الإنسان ولا تترك له ندوب مزعجة.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك العديد من المميزات لعملية تحويل المسار؛ خاصة وأن تكلفة عملية تحويل مسار المعدة من أهم هذه المميزات، ومناسبة لفئات مختلفة، ومفيدة أيضًا لمرضى السكر لأنها تساعد في مقاومة إنتاج الأنسولين.

وتابع: "من مميزات جراحة تحويل مسار المعدة التخلص من السمنة المفرطة والدهون؛ وبالتالي تساعد على نجاح نسبة الحمل والإنجاب، والرغبة في تناول كميات قليلة من الطعام، إلى جانب التخلص من الشعور بالجوع بشكل دائم، بالإضافة إلى الحفاظ على حياتك من الإصابة بأمراض السمنة المفرطة والوزن الزائد مثل أمراض القلب، وأمراض الضغط، ومرض السكري، وأمراض المعدة، وآلام العظام، بالإضافة إلى السكتات الدماغية والوفاة المبكرة.

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