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لحظات تحقيق زكريا يونس لمعرفة مكان مخزن المتفجرات.. أحداث الحلقة الـ15 في "الاختيار2"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "الاختيار2" عدد من الأحداث.


وحقق "زكريا يونس" كريم عبد العزيز مع أحد عناصر الإخوان الذي تم القبض عليه في الحلقة السابقة وقال له: "طب أنا هقولك على حاجة وتقولي المخزن اللي بتخزنو فيه المتفجرات لو قولتلي عليه هصدقك"، فرد عليه رافضا للإدلاء بالمخزن فقال له "يونس": "انت جاي هنا وايدك مليانة دم، مش علشان اتكلمت معاك براحة.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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