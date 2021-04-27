أيمن شوقي يوجه انتقاد حاد إلى مجلس اتحاد الكرة بسبب تلاحم مباريات الأهلي

وجه أيمن شوقي مقدم الاستوديو التحليلي الخاص بقناة النادي الأهلي، انتقاد حاد إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري، بسبب تلاحم المباريات.





وأكد شوقي خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، أنه من المفترض أن يكون هناك عدالة في جدول المسابقة.





وتابع: "بخاطب أحمد مجاهد رئيس الجبلاية بصفته لاعب سابق، هل من المعقول أن يخوض الفريق كل يومين مباراة؟، خاصةً أنه يشارك في إفريقيا".





وأضاف: "ليس من المعقول أن يتم وضع مباراة الأهلي والزمالك يوم 10 مايو، ويتم رفض التأجيل خاصةً أن المارد الأحمر يخوض كل يومين مباراة، بخلاف الزمالك الذي يخوض لقاء كل 5 أيام على الأقل".





واختتم: "أوجه رسالة إلى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، كيف تسمح بتلك الطريقة في التعامل من الاتحاد، وأنت مقبل على تصفيات كأس العالم، وكيف سيكون شكل لاعبي الأهلي داخل الملعب من الإجهاد".



