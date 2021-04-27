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تخطيط عناصر الإخوان لعمليات إرهابية من جديد..الحلقة الـ15 من "الاختيار2"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وشهدت الحلقة لقاء عناصر الإخوان في المخزن الخاص بهم وتخطيطيهم لعمليات أخرى في سيناء والقليوبية والجيزة والقاهرة وكان من بين حديثهم ما قاله إسلام جمال: "هو انت هتسيب المخزن وتمشي" فرد عليه أحد عناصر الإخوان: " لا مش في مكان بعيد ده مكان قريب من هناعلشان أقابل باقي الإخوة"، فرد عليه "إسلام جمال: "لازم الناس تندم على اختيارها".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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