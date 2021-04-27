فليك يقترب من قيادة منتخب ألمانيا

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء سيعقد مفاوضات مع هانزي فليك وبايرن ميونخ بشأن تولي فليك منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.





وسيتم فسخ عقد فليك مع بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم في 30 يونيو المقبل بناء على طلبه، بعدما كان عقده الأصلي يمتد حتى 2023، فيما سيتولى يوليان ناغلسمان المدير الفني الحالي للايبزيغ مهمة تدريب بايرن خلفا لفليك.





ويعتبر فليك المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي سيرحل عقب نهاية يورو 2020، علما أنه سبق له العمل كمساعد للوف في المنتخب بداية من عام 2006 وحتى التتويج بلقب كاس العالم 2014، ثم تولى منصب مدير اتحاد الكرة الألماني.





وقال اتحاد الكرة الألماني لـ"د.ب.أ": من المعروف أن هانزي فليك يتمتع بمكانة عالية لدى اتحاد الكرة الألماني وهو مرشح مذهل كمدرب للمنتخب الوطني، يمكننا تأكيد ذلك، سنجري الآن محادثات مع هانزي فليك والمسؤولين في بايرن.



