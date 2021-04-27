الجمهور في حيرة.. هل توافق منى زكي على الزواج من محمد فراج في لعبة نيوتن؟



حبست النجمة منى زكي الانفاس بادائها التمثيلي في مشهد المحكمة بمسلسل لعبة نيوتن عندنا بكت وتأثرت امام القاضي وطلبت منها ان تمنحها حضانة طفلها " ابراهيم "خلال احداث الحلقة ال١٥.



واثار طلب مؤنس " محمد فراج " الزواج من هنا " منى زكي " تساؤلات جمهور السوشيال ميديا حول موقفها من طلب الزواج منه اذا ستوافق ام لا خاصة انها لم تعطي مؤنس اجابة صريحة مما ازدادت حيرة متابعي لعبة نيوتن.



تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.