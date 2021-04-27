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محمد بن سلمان يتصدر تريندات السوشيال ميديا.. تفاصيل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تصدر محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي اليوم الثلاثاء قائمة أكثر المواضيع بحثًا على محرك البحث العالمي جوجل في السعودية، كما تصدر الترند الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية وعدد من الدول العربية.

 

ويجري الأمير محمد بن سلمان مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء على فضائية "أم بي سي" بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

 

وتداول النشطاء على موقع تويتر مقاطع فيديو لولي العهد السعودي، وهو يتحدث عن تنمية بلاده ومواجهتها للتحديات بكل إصرار وعزم.

 

وفي مقدمة النقاط الرئيسية في رؤية السعودية 2030 إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، إذ كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030.

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