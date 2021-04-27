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التعادل يحسم موقعة الشوط الأول بين الأهلي والمصري البورسعيدي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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 حسم التعادل الإيحابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة المقامة على ستاد الإسكندرية الدولي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


بداية اللقاء كانت هجومية من جانب الأهلي خحيث خطف محمد شريف الكرة من أحمد شديد قناوي ومررها إلى محمد مجدي أفشة الذي عاد ونفذها عرضية ليقابلها شريق أعلى عارضة أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدي.

وفي الدقيقة الرابعة وفي ثاني المحاولات الحمراء مرر محمد مجدي أفشة كرة بينية رائعة لحسين الشحات وضعته منفردًا بدعدور الذي تصدى للكرة وأبعد خطورتها عن مرماه.

وفي الدقيقة 6 مرر أحمد رفعت لاعب المصري كرة عرضية رائعة قابلها سعيدو سمبوري برأسه أعلى عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بسنتيميرات قليلة وتضيع محاولة أولى خطيرة لأبناء بورسعيد.

وسدد حسن علي في الدقية 10 كرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي وصلت سهلة لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وتسلم محمد شريف كرة طولية من أحمد نبيل "كوكا" ضرب بها دفاعات المصري البورسعيدي ليسددها ويتصدى لها أحمد دعدور لتصل مرة أخرى لمهاجم الأهلي الذي وضعها داخل الشباك معلنا الهدف الأول للفريق الأحمر بعد تأكيد من تقنية الفيديو المساعد "فار" وذلك في الدقيقة 11.


بعد هدف الأهلي الأول مرر أحمد رفعت من الناحية اليمنى كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 ليقابلها أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي الذي وضع الكرة بغرابة خارج المرمى وتضيع فرصة هدف محقق.


وسدد أكرم توفيق في الدقيقة 18 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدي تصدى لتصويبته على مرتين، ليرد أحمد جمعة بتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي ببراعة ويحولها إلى ركلة ركنية.

وسقط أحمد رفعت على أرض الملعب بعد تدخل من أحمد رمضان بيكهام ليتلقى جناح الفريق البورسعيدي العلاج ويعود للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي.


ومرر حسين الشحات الكرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 26 لكنها مرت بسلام على مرمى أحمد دعدور حارس مرمى الفريق البورسعيدي، ليسقط أكرم توفيق في وسط الملعب متأثرا بالإصابة لكن الجهاز الطبي تدخل لعلاجه ويعود مرة أخرى لاستكمال اللقاء.

وفي الدقيقة 30 حصل كريم العراقي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي نفذها أحمد رفعت لكن سعد سمير تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.

ومرر أحمد رفعت في الدقيقة 36 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها أحمد شوشة برأسه وتمر بسلام على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

ومع حلول الدقيقة 39 سدد أحمد رفعت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتمر بسنتيمترات قليلة على القائم الأيمن لمحمد الشناوي وتضيع فرصة أخرى من الفريق البورسعيدي لإدراك التعادل.

وحصل أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 41 بعد تدخل عنيف مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي في وسط الملعب.


وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع نجح عمر كمال عبد الواحد في إدراك التعادل للفريق البورسعيدي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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