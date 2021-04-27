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الزمالك يواصل تدريباته الجماعية غداً الأربعاء استعدادا لمواجهة المقاولون

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غداً الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.


ويدخل الفريق في معسكر مغلق في أحد الفنادق عقب إنتهاء المران، وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.


ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد ٣٩ نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض ١٧ مباراة.

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