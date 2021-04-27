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فتح: الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية ما زال سلبيا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ يوم الثلاثاء، بأن ما يشاع بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما في ذلك في القدس الشرقية، عار عن الصحة.

 

وأكد الشيخ أن الحكومة الإسرائيلية أبلغتهم رسميا بأن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية ما زال سلبيا.

 

وأوضح أن الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

 

وبعثت عدة قوائم انتخابية رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، تطالب فيها بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها.

 

وأكدت القوائم في الرسالة، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها "كونها حقا أساسيا طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاما بالرغبة الشعبية لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية وضخ دماء جديدة في شرايينها لمواجهة التحديات".

 

وأضافت القوائم، أنه "يقع على عاتقنا جميعا واجب السعي لإجراء الانتخابات رغما عن الاحتلال، وأن نتبنى بدائل تحول هذه المسألة إلى معركة مع الاحتلال تثبيتا للحق الفلسطيني في القدس، درَة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولنجعل خوض الانتخابات حلقة جديدة من حلقات المواجهة المستمرة بين شعبنا وسلطات الاحتلال".

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مركزية فتح فتح القدس الانتخابات

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