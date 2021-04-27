موعد مباراة آرسنال المقبلة في البريميرليج

يواجه نادي ارسنال نظيره نيوكاسل يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت جيمس بارك الدولي.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









وكان ارسنال قد تعرض الي الهزيمة بنتيجة هدف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز امام إيفرتون.



