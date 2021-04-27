نجم الزمالك يُحدد شروطه من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء

طلب محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديل عقده مع الفريق إلى 12 مليون جنيه فى الموسم الواحد.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الونش يرى أن قيمة عقده لا تتناسب مع المجهود الكبير الذى يبذله مع الفريق فى المباريات، خلال الفترة الماضية.





وتابع المصدر، أن الونش تواصل مع بعض المقربين منه فى الطاقم الإداري، وأبدى رغبته فى زيادة قيمة عقده وتعديله.





وأشار المصدر، أن الونش رفض الحصول على مبلغ 6 ملايين فى الموسم الواحد، وطلب زيادة قيمة عقده، وذلك بعدما تواجد بمعسكر منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.





ومن المقرر أن يحسم الزمالك قراره بشأن طلب الونش خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما حصل وعد من جانب إدارة القلعة البيضاء، بزيادة قيمة عقده، ولكن بشرط الاستمرار على نفس المستوى الذى يظهر به فى المباريات خلال الفترة المقبلة.



