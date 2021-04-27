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نشرة حوادث الفجر: تغريم أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق 10 آلاف جنيه بتهمة سب شوبير

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

النيابة تأمر بحبس فني مزلقان قرية "عامر" بالسويس في حادث التصادم

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس فني مزلقان قرية "عامر" بالسويس في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لتنازلها عن حضانة الطفل".. مفاجآت جديدة في واقعة قتل طفل على يد والدته ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل رضيع على يد والدته ببولاق الدكرور، واتهمت الزوجة زوجها بضربها والتعدي عليها لتوقيع إيصالات أمانة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغريم أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق 10 آلاف جنيه بتهمة سب شوبير

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، تغريم أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق، 10 آلاف جنيه لاتهام بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رئيس نادي القضاة لوزير النقل: "الثقة تختل في أي وزير لا يستطيع السيطرة على وزارته"

قال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر: "القضاء لا يمكن أن يكون شماعة تعلق عليها أخطاء الآخرين، ما صرح به وزير النقل أمام مجلس النواب بشأن تصرفات النيابة العامة في بعض الوقائع أمر غير مقبول". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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