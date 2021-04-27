"الزراعة" تكشف عن خطورة تغذية الحيوانات من مقالب القمامة

كشف محمد القرش، معاون وزير الزراعة، عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمتابعة الحيوانات التي تتغذى في مقالب القمامة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتربية السليمة للحيوانات.



وقال "القرش" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء إن هناك إصرار من الوزارة على القضاء على هذه الظاهرة، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن من يقوم برعي الأغنام في مقالب القمامة.



وأضاف أن تغذية الحيوانات على القمامة يتسبب في أمراض مختلفة عن الأمراض التي تصيب الحيوانات في الغالب، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة وتنشيط مستمر بتواجد طبيب بيطري لمتابعة عمليات الفحص والقيام بجهود كبيرة حتى وقاية الحيوان قبل الدخول في عملية الذبح لتأمين الثروة الحيوانية.



وأشار معاون وزير الزراعة، إلى أنه خلال العام الماضي تم تحصين 6 مليون ماشية ضد الأمراض السارية، مشددًا أن من يخالف هذه المنظومة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

