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عاجل - صوفينار تفتح النار على نجم الأهلي السابق

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قامت الراقصة صوفينار، بالرد على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بعد تصريحاته في برنامج شيخ الحارة.

صالح جمعة أكد في تصريحاته لبرنامج شيخ الحارة الذي يذاع على قناة القاهرة والناس، أن صوفينار هي من بدأت بمراسلته، ثم قامت بحذف جميع رسائلها وأظهرت رده فقط، لتوضح للرأي العام أنه المتحرش ولكن في الحقيقة هي من قامت بذلك، على حد قوله.

وأوضح صالح، أنه التقى بالراقصة عندما كانت رفقة أحد أصدقائه، لتقوم بعد ذلك بإرسال ثلاث ورود وقبلة، مشيرًا أنه رد عليها بإرسال قلبين فقط.

وقالت صوفينار في ردها على صالح جمعة، "خليك راجل وقول عاكستها وخلاص، لو مرة واحدة في حياتك خليك صريح مع الجمهور، وخليك صريح مع نفسك، أنا هعاكسك إزاي، أنت بتكذب ومش بتقول الحقيقة، والرسالة موجودة، اللي انت عمله ده مش جريمة، معاكسة بسيطة وأنا رديت عليك بذوق، وقدر الناس واطلع قول أنه حصل وأنا عاكست صوفينار، وماتكذبش وتقول عاكستك، أنت مش توم كروز ولا جيمس بوند علشان أعاكسك".

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صوفينار صالح جمعة شيخ الحارة الاهلي

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