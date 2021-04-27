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حقيقة انتحار شاب من أعلى كوبري سيدي جابر بالإسكندرية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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حاول شخص إيهام المواطنين بإدعاء إنتحاره من أعلى كوبري سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.

تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا بمحاولة أحد الأشخاص الإنتحار من أعلى كوبرى السلام بدائرة القسم.

وعلى الفور إنتقلت القوات إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بربط ذراعيه من أسفل الإبطين بحبل وثبت طرفه الآخر بسور الكوبرى المشار إليه وقام بالتدلى بجسده خارج الكوبرى مدعيًا وفاته منتحرًا، إلا أن الأهالى قاموا بقطع الحبل وإلتقاطه من الأسفل مما نتج عنه إصابته بإشتباه كسر وجرح بالساق اليسرى وتم نقله للمستشفى.

وبمواجهته أقر بمروره بحاله نفسية سيئة لإعتياده تعاطى عقار "التامول" المخدر، وقيام أهليته بعرضه على إحدى المستشفيات للعلاج النفسى والإدمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، معللًا قيامه بذلك لإستعطاف الأهالى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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