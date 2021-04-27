التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ريال مدريد وتشيلسي بنصف نهائي دوري الأبطال

انتهت مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





تمكن النجم الأمريكي كريستيان بولسيتش نجم تشيلسي الإنجليزي من تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه في شباك ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وجاء الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء بعد تمريرة من روديجر ليراوغ الحارس كورتوا ويسجل الهدف الأول لتشيلسي.





تمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه ريال مدريد في شباك تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وجاء الهدف في الدقيقة 29من عمراللقاء بعد رأسية من إيديرميلتاو ليضعها في شباك تشيلسي ويسجل التعادل لريال مدريد وتصبح النتيجة1-1.









وجاء تشكيل فريق ريال مدريد لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: كورتوا.





في الدفاع: مارسيلو، ناتشو، فاران، ميليتاو، كارفخال.





خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.





خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس.









بينما جاء تشكيل فريق تشيلسي لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: ميندي.





الدفاع: بن تشيلويل، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، كريستيانسن.





خط الوسط: أزبيليكويتا، جورجينيو، كانتي.





في الهجوم: ماونت، بولوسيتش، فيرنر.



