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حصريًا لـ "الفجر" - هل يتواجد ميسي مع الأرجنتين في الأولمبياد؟.. مصدر بالتانجو يُجيب

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني من الغياب عن منتخب بلاده فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام الجاري.

وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية المقرر اقامتها الصيف المقبل عن وقوع المنتخب الوطني الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وعلم الفجر الرياضي من مصدر فى منتخب الأرجنتين الأولمبي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون من الصعب تواجده فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو 2021 .

وأكد مصدر داخل منتخب الأرجنتين الأولمبي في تصريحات حصرية لـ "الفجر الرياضي" أن ميسي لن يكون متواجدًا مع منتخب بلاده فى دورة الألعاب الأولمبية بنسبة كبيرة للغاية.

يذكر أن هناك أنباء ترددت حول وجود ميسي مع منتخب الأرجنتين الأولمبي في الأولمبياد، وسيكون فى مواجهة خاصة أمام منتخب مصر بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول، الذي يقترب من المشاركة مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

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ميسي مصر محمد صلاح برشلونة اولمبياد طوكيو الفجر الارجنتين أستراليا إسبانيا

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