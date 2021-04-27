سعد الصغير: معرفش أغني.. وخدت الكارنيه بدعاء الوالدين





أجاب المطرب الشعبي سعد الصغير، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، "ليك وش واحد ولا بوشين"، قائلًا:" أعيش في حياتي بوش واحد، وقدام مراتي بوشين".



وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،:"زوجتي دى جبل، ولو عملت حاجة تاني بحقها، هبقى إنسان قذر".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.



وذكر سعد الصغير إنه عضوة عامل بنقابة المثليين، مضيفًا:" معرفش أغني.. وخدت الكارنيه بدعاء الوالدين".