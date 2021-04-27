جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى لاعبي مانشستر سيتي قبل مواجهة باريس

طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه بالاستمتاع خلال مواجهة باريس سان جيرمان الأربعاء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك على غرار نصائح معلمه الراحل يوهان كرويف.





وأبلغ غوارديولا الصحافيين يوم الثلاثاء أثناء وصف فلسفة كرويف : استمتعوا بالسفر والقهوة في المطار وتناول العشاء ومشاهدة المباراة الأخرى في قبل النهائي الليلة، والاستمتاع بالمؤتمر الصحافي والمشي والتدريب. نحن محظوظون لكوننا أحد أفضل أربعة أندية في أوروبا حاليا، ويجب أن نستمتع بذلك. فكرة كرويف كانت على هذا النحو.





وقاد كرويف، الذي صنع فريق الأحلام في برشلونة وضم لاعبين مثل غوارديولا، النادي الكتالوني لأول بطولة أوروبية عام 1992.





وبلغ سيتي قبل النهائي آخر مرة عام 2016 بقيادة المدرب مانويل بليغريني، حيث خسر حينها أمام ريال مدريد. ويأمل غوارديولا أن يخطو خطوة أخرى للأمام.





وسيواجه سيتي فريق باريس سان جيرمان المليء بالمواهب مثل نيمار وكيليان مبابي وأنخيل دي ماريا في الهجوم، وماركو فيراتي في سط الملعب، لكن غوارديولا قال إنه لن يغير مخططه عندما يلتقي مع فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.





وقال غوارديولا: أفضل توازن هو امتلاك الكرة. إذا كانت معك الكرة طوال الوقت فالتوازن يكون موجودا. يملكون الكثير من الأسلحة. اعتادوا على مواجهة أندية تدافع طوال 90 دقيقة، لكنهم يجدون الطريقة للمرمى. هذه ليست الطريقة المناسبة للدفاع أمام فريق يملك كل شيء. أفضل طريقة هي فرض أسلوبك مثلما نفعل منذ خمس سنوات. نحن نعرف المنافس جيدا. الطريقة التي نستمتع بها في اللعب هي الاستحواذ على الكرة.



