يوسف الحسيني: المواطن سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث اليوم بان الـ3 سنوات المقبلة ستشهد إصلاح هيكلي، لافتَا إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد فرض المزيد من الأعباء المالية على المواطن المصري، بل على العكس تمامًا سيشعر المواطن الفترة المقبلة بثمار الإصلاح الاقتصادي.



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف لأول مرة العرض الكلي للاقتصاد، من خلال إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، والتوسع في الاقتصاد الاخضر، إلى آخره.



ولفت إلى أن الصناعات التحويلة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات ستكون من اهم القطاعات التي تهتم بها الدولة خلال الثلاثة سنوات المقبلة.

