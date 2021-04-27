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عاجل - محمد شريف يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام المصري
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:01 م
علي نبوي
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نجح محمد شريف لاعب النادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى المصري خلال اللقاء المقامة على ستاد الإسكندرية.
وفي الدقيقة 63 مرر أكرم توفيق عرضية أرضية رائعة ليقابلها محمد شريف داخل الشباك معلنا الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء.
ويتقدم الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدفي الفريق الأحمر محمد شريف فيما أحرز عمر كمال عبد الواحد هدف الفريق البورسعيدي.
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