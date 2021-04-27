Advertisements

عاجل - محمد شريف يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام المصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
نجح محمد شريف لاعب النادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى المصري خلال اللقاء المقامة على ستاد الإسكندرية.

وفي الدقيقة 63 مرر أكرم توفيق عرضية أرضية رائعة ليقابلها محمد شريف داخل الشباك معلنا الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء.

ويتقدم الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدفي الفريق الأحمر محمد شريف فيما أحرز عمر كمال عبد الواحد هدف الفريق البورسعيدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف اللاعب محمد شريف شريفق المصري الأهلي

أخبار تهمك

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 7 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صوفينار تفتح النار على نجم الأهلي السابق

منذ ساعة الا ربع

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قرار مفاجئ من الخطيب لإخماد ثورة جماهير الأهلي ضد مجلس الإدارة

"كهربا" يُضيء طريق الأهلي في رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على المقاصة

عاجل.. كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك غزل المحلة

الأهلي يُوقف "عجلة" الإنتاج الحربي برباعية ويستعيد صدارة الدوري

عاجل.. ليفاندوفسكي يضرب شباك الشناوي بالهدف الثاني

عاجل.. الأهلي يضرب شباك المريخ بالهدف الأول (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

08:05 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى