عاجل - محمد شريف يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام المصري

نجح محمد شريف لاعب النادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى المصري خلال اللقاء المقامة على ستاد الإسكندرية.





وفي الدقيقة 63 مرر أكرم توفيق عرضية أرضية رائعة ليقابلها محمد شريف داخل الشباك معلنا الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء.





ويتقدم الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدفي الفريق الأحمر محمد شريف فيما أحرز عمر كمال عبد الواحد هدف الفريق البورسعيدي.



