هاني شنودة: شخصيتي عنيدة.. ومفيش حد وصي عليا



قال الموسيقار هاني شنودة، إنه لن يسمح لأحد التحكم في حياته الشخصية أو يفرض عليه آراء بعينها لافتا إلى أن هذا الأمر يعد خط أحمر لا يمكن لأحد من أصدقائه أو أقاربه الاقتراب منه، قائلا: "أنا بحب أعيش بحريتي ومحدش يفرض عليا كلامه"، مضيفا: " ليس لدي أخبار شخصية يمكن تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام لأن حياتي كلها موسيقى.



وتابع هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شخصيتي يتغلب عليها طابع العند حيث كان تأسيس فرقة غنائية يمثل التحدي الأكبر في حياتي حيث ذهبت إلى شركات كثيرة ورفضت مساعدتي إلى أن وجدت ضالتي، مؤكدا أن العند مطلوب بدرجات معينة للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف الطموحات.



وعن صندوقه الأسود الذي يحمل أسراره قال الموسيقار هاني شنودة، كانت تجمعني صداقة قوية بالراحل تحسين يلمظ فهناك الكثير من الحكايات التي تربطنا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأصدقاء تربطه علاقة اجتماعية ومهنية بهما من بينهم يحيي خليل وعمر خيرت وهاني الأزهري وممدوح قاسم.



هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.



اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).



كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

https:www.youtube.comwatch?v=NO6d9T7gTpY

