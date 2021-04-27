الكشف عن موعد عودة علي معلول للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية

كشف علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن موعد عودته للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر في الفترة المقبلة بعد إصابته منذ بطولة كأس العالم للأندية.





موعد عودة علي معلول للتدريبات الجماعية في الأهلي





ومن المقرر أن يشارك الظهير الأيسر التونسي علي معلول في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل، بعد اكتمال البرنامج التأهيلي الذى يخضع له للتعافى من إصابته الأخيرة.





ويعاني علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من إصابة قوية بتمزق فى العضلة الخلفية حرمته من المشاركة في مباريات الأحمر منذ مباراة بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية.





من جانبه أنهى علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، البرنامج التأهيلي الذى خضع له الفترة الماضية وبات جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر الأسبوع المقبل.





وفي نفس السياق، كتب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "القادم أفضل"، ووضع نسر النادي الأهلي.