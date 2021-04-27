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تريند سفينة مظلوم يتصدر تويتر بعد عرض "ملوك الجدعنة"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تصدر هاشتاج سفينة مظلوم وهاشتاج سفينة تريند تويتر مصر وهى الشخصية الذى يجسدها النجم مصطفى شعبان فى مسلسل "ملوك الجدعنة" بعد عرض الحلقة 15 على قناة إم بى سى مصر.


حيث لاقت الحلقة إعجاب الكثيرين نظرا لأداء شعبان وتقديمه شخصية سفينة بكل اتقان ويشاركه في البطولة النجم عمرو سعد ومنذ عرض أولى حلقات مسلسل ملوك الجدعنة وهو متصدر مؤشرات البحث تويتر.


"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

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