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هاني شنودة: وقفت أمام أعمامي وتحديتهم لدخول الفن

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الموسيقار هاني شنودة، إنه حصل على 65% في شهادة الثانوية العامة وكان يمكن له الالتحاق بجميع كليات القمة لكنه فضل الالتحاق بكلية التربية الموسيقية، لافتا إلى ان هناك بعض المشكلات التي قابلته لكنه تغلب عليها.

وتابع هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي وأعمامي كانوا يريدون التحاقي بكلية الصيدلة ووقفت أمامهم وقلت لأنهم أنني سأكون صيدلي فاشل، والحمد لله راضي عن أعمالي الفنية ومتمسك بها".

الموسيقار هاني شنودة، شغفي وحبي للموسيقي سيطر على وجداني ومشاعري، مشيرا إلى أن والده كان ذو شخصية حكيمة تتميز بالهدوء والرصانة وعنده نوع من التفاهم وقالي أعمامك مش راضيين بدخولك كلية الموسيقي وكان لديه 3 أعمام قولتلهم لو عايزينا ادخل صيدلة كل واحد يكتبلي فدانين أرض لأني هفشل في الكلية، لكن لو دخلت كلية التربية الموسيقية هصرف علي نفسى".

هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.

اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

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