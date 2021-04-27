هاني شنودة: عشت قصص حب كثيرة.. "كل 5 دقايق واحدة"





قال الموسيقار هاني شنودة، إن أول قصة حب عاشها في حياته ليست "بنت الجيران" كما جرت العادة في معظم قصص الحب، مازحا "بنت الجيران شكلها كان وحش أوي والحمدلله معملتش مشاكل".



وأضاف هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه عاش قصص حب مختلفة وليست واحدة "كل 5 دقايق واحدة"، وذلك بحكم أعماله ومعارفه الكثيرة، موضحا أن زوجته هي قصة الحب الحقيقية في حياته، وحين أراد أن يخبرها بحبه لها عزف لها على البيانو، وهي فهمت ما يريد إخبارها به ووافقت على طلبه.



وتابع الموسيقار هاني شنودة، أن والدته رفضت غنائه في بداية الأمر، وقالت له إن صوته نشاز ونصحته بعدم الغناء، موضحا أنها لم تفهم أنه ليس مطربا، وإنما يستخدم البيانو أو الأورج لإيصال رسالته أو أغنياته للمغنيين في ذلك الوقت.



وأردف، أنه شخصيته يغلب عليها طابع العند، حيث كان تأسيس فرقة غنائية بمثابة التحدي الأكبر في حياته، وذهب إلى شركات كثيرة ورفضت مساعدته، إلى أن وجد "ضالته"، مؤكدا أن العند مطلوب بدرجات معينة للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف الطموحات.



هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.



اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).



كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.



