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هاني شنودة: أنا مسيحي أحمل ثقافة إسلامية

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الموسيقار هاني شنودة، إنه نجح في المزج بين الدرامز والدولف بالتعاون مع الفنان محمد منير، لافتا أن قام بتلحين ألبومين للكينج وليس ألبوم واحد كما يشاع.

وعن تصريحه أنا مسيحي أحمل ثقافة إسلامية قال هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هذا الكلام طبيعي جدا وحقيقي ولا خلاف عليه فنحن نتعرض لسماع الأذان خمس مرات في اليوم وتعرضنا لدراسة بعض الآيات القرآنية في المدرسة منذ الطفولة، ولدينا العديد من الأصدقاء المسلمين".

وتابع الموسيقار هاني شنودة، لا يمكن لأحد العيش في مصر بدون ثقافة إسلامية، أما ما يحدث الآن من تفرقة وعنصرية أمر مرفوض تمام من قبل الجماعات المتطرفة، فلا يوجد أحد على وجه الأرض لا يؤمن بالله.

هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.

اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

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