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سعد الصغير بـ ٣٠ وش في برنامج مقالب.. تعرف على التفاصيل!

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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عاد المطرب الشعبي سعد الصغير ببرنامج جديد بعنوان " ٣٠ وش " وهو من انتاج وتنفيذ شركة Craft Media للمنتج الفني حمدي بدر ويعرض حاليا علي شبكة قنوات ART وبدأت القناة في عرض البرنامج.


وينتمي العمل إلي نوعية برامج المقالب، ولكنها تختلف عن البرامج الأخرى التي تستضيف النجوم فهذه المرة سيكون الجمهور الضحية لنشاهد بشكل مباشر ردود أفعال متنوعة بين الاكشن والكوميدي.

ولكي يقنع سعد الجمهور بالمقلب وحتي لا يكشف امره تنكر في ٣٠ شخصية ما بين الهندي والكوري وحتى الأمريكي والصيني والياباني ، ويقدم في كل حلقة حكاية ومقلب جديد يخدع بها الجمهور.

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