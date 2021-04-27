هاني شنودة عن كتابة مذكراته: معنديش حاجة أخاف عليها



قال الموسيقار هاني شنودة، إن الصحفي مصطفى حمزة أصر كثير على كتابة مذكراته الشخصية، مضيفا: أنا بتكلم عن واقع وعن اللي حصل ومش خايف من حاجة خليها على الله.



وتابع هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ربنا أنعم عليا بالنسيان لافتا إلى أنها أحد مميزات المؤلف الموسيقي حد لا يقوم بتأليف لحن سبق أن قام به.



وأضاف الموسيقار هاني شنودة، صلاح جاهين قال عنب إنني قائد ثورة تصحيح الأغنية المصرية، ورسم كاريكاتير جاء فيه "بحبك لا.. ثورة في الأغنية المصرية"، لافتا أن التنوع الموسيقي الموجود في طنطا في ذلك الوقت جعله يستمع إلى العديد من أنوع الموسيقى مثل "الغناء الفلاحي وغناء الغوازي والعوالم والصوفيين والذكر والمديح وغيرها الكثير من الأنواع".



هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.





اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).



كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

