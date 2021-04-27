جوميز يقود الهلال لعبور عقبة اجمك الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا

فاز نادي الهلال السعودي على ايه جي ام كي الأوزبكي 3-0 يوم الثلاثاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.





وسجل لوسيانو فيتو (39) وبافيتمبي غوميز (47) وياسر الشهراني (58) أهداف الفوز لصالح الهلال.





وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الاستقلال الطاجيكي على شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-0 على ستاد الملك فهد الدولي.





وحافظ الاستقلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 4 نقاط لكل من شباب الأهلي وايه جي ام كي.





بادر الهلال للهجوم في بداية المباراة، وسنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الخامسة عندما أرسل محمد البريك تمريرة طويلة وصلت خلف المدافعين إلى لوسيانو فيتو في وضع انفراد ولكن الكرة طالت عليه وتصدى لها الحارس بوتيرالي ارغاشيف.





واستمرت محاولات الهلال، قبل أن يحصل ايه جي ام كي على أولى الفرص عبر تسديدة سنجر شاه أحمدوف من قوس منطقة الجزاء والتي ذهبت مباشرة في أحضان الحارس عبدالله المعيوف (14).





وضاعت فرصة ثانية خطيرة للهلال عندما أرسل ناصر الدوسري تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها بافيتمبي غوميز ولعبها رأسية مرت فوق العارضة (27).





ثم أرسل محمد كنو تمريرة عرضية من الجناح الأيمن تابعها غوميو ولعبها كرة رأسية مرت بجوار القائم (35). وعاد غوميز ليسدد محاولة من خارج المنطقة ارتدت من الحارس ارغاشيف.





وأثمر ضغط الهلال عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 39 عن طريق فيتو الذي تقدم بالكرة على قوس منطقة الجزاء وسددها قوية متقنة لتعانق الشباك.





واستمر ضغط الهلال في بداية الشوط الثاني، ليضيف الهدف الثاني عندما أرسل محمد كنو تمريرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى ارتقى لها غوميو وحولها برأسه داخل المرمى (47).





وكاد فيتو يضيف الهدف الثالث عندما تابع تمريرة البريك خلف المدافعين ليواجه المرمى ويسدد من زاوية ضيقة محاولة ساقطة مرت فوق العارضة (49).





وانفتح اللعب بعد ذلك ليسجل الفريق السعودي الهدف الثالث بعدما انطلق فيتو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر إلى ياسر الشهراني ليسدد بيسراه من تحت الحارس الأوزبكي (58).





وحاول ايه جي ام كي شن الهجمات من أجل تقليص الفارق، ولكن محاولات الفريق جاءت كلها عبر تسديدات كان لها الحارس عبدالله المعيوف بالمرصاد.





وضاعت على الهلال فرصة تسجيل الهدف الرابع عندما سدد ناصر الدوسري محاولة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من التقاء القائم بالعارضة (77).



