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سفيرنا في كندا: ردود أفعال إيجابية بعدالة الموقف المصري في أزمة سد النهضة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، تفاصيل لقاءاته المكثفة مع أعضاء مجلسي العموم والشيوخ الكندي من أجل أزمة سد النهضة.

وقال "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، إن هذا اللقاءات تحرك مهم لأهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان الكندي في السياسة الخارجية من خلال لجنة العلاقات الخارجية لاتخاذ مواقف بعينها.

وأكد على ضرورة القيام بالتواصل المستمر خلال مرحلة التفاوض مع سد النهضة لشرح عدالة الموقف المصري في مياه النيل وإظهار المخاطر التي يمكن أن تنجم من اتخاذ أي قرارات أحادية من الجانب الإثيوبي، موضحًا أن ردود الفعل الحالية إيجابية لأن هناك إدراك بأهمية مياه النيل لمصر وكندا دولة لها خصوص لأن لها مجموعة أنهار مشتركة مع الولايات المتحدة.

وتابع "كندا ترى أن سر النجاح في علاقتها مع الولايات المتحدة فيما يخص الأنهار المشتركة هو إعمال العلم وتطبيق الجانب العلمي في هذه الحلول والبعد عن التناول السياسي والالتزام بالقانون الدولي وإعمال الإلزام الدولي القائم على القانون، والتواصل كان مع جميع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان سواء الحاكم أو المعارضة أو المحافظين من أجل الوقوف على موقف موحد داعم لعدالة الموقف المصري".

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