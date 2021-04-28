هاني شنودة: طفولتي كانت سعيدة جدا وكلمة السر "طنطا"



قال الموسيقار هاني شنودة، إن طفولته كانت سعيدة جدا، وذلك لأنه من مواليد طنطا بمحافظة الغربية، وفي ذلك الوقت كان نصفها حضر والنصف الآخر ريفية، وهو ما يكسب مواطنيها المزيج من الفنون.



وأضاف هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نشأته في طنطا بين شقيها الريفي والحضري أكسبه الكثير من المعرفة، لوجود مسارح كبيرة فيها في ذلك الوقت، بالإضافة لأنها بلد موالد مثل السيد البدوي والشيخة صباح والرفاعي وغيرها.



وتابع، أن التنوع الموسيقي الموجود في طنطا في ذلك الوقت جعله يستمع إلى العديد من أنوع الموسيقى مثل "الغناء الفلاحي وغناء الغوازي والعوالم والصوفيين والذكر والمديح وغيرها الكثير من الأنواع".



وأردف: أن صلاح جاهين قال عنه إنه قائد ثورة تصحيح الأغنية المصرية، ورسم كاريكاتير جاء فيه "بحبك لا.. ثورة في الأغنية المصرية".



وعن مسيرته الفنية، أوضح هاني شنودة أنه شخصيته يغلب عليها طابع العند، حيث كان تأسيس فرقة غنائية بمثابة التحدي الأكبر في حياته، وذهب إلى شركات كثيرة ورفضت مساعدته، إلى أن وجد "ضالته"، مؤكدا أن العند مطلوب بدرجات معينة للوصول إلى النجاح وتحقيق الأهداف الطموحات.



هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.



اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).



كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

