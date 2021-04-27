خبير: إثيوبيا تريد السيطرة على نهر النيل من خلال سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور خالد محمود أبوزيد، خبير الموارد المائية، إن النيل الأزرق الذي ينبع من أديس أبابا يمثل المورد الرئيسي لنهر النيل، وإنشاء سد على هذا النهر الدولي، لابد أن يسبقه اتفاق قانوني دولي ملزم.



ولفت "أبو زيد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن إثيوبيا تتحفظ على التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن سد النهضة لا يمكن أن يدر من خلال الوعود والكلام فقط.



وأشار إلى أن إثيوبيا تريد السيطرة على مياه النيل الأزرق الذي يعد احد اهم مواد نهر النيل، من خلال أعادة تقسيم المياه مرة أخرى.

