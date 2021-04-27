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خبير: الموقف الإثيوبي من أزمة سد النهضة متذبذب (فيديو)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد محمود أبوزيد، خبير الموارد المائية، إن هناك963 مليار متر مكعب في العالم تسقط كل عام على إثيوبيا، وما يذهب إلى النيل الأزرق حجم ضئيل لا يزيد عن 49 مليار متر مكعب، لافتَا إلى أن إثيوبيا تستفيد من هذه المياه على الزراعات المطرية.

ولفت "أبو زيد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الموقف الإثيوبي حول أزمة سد النهضة متذبذب، فأحينًا تصدر تصريحات بان إثيوبيا لن تضر بمصر والسودان، واحيانًا تصدر تصريحات بأنها لا تعترف بالاتفاقيات وبالحصص المائية لمصر والسودان

وتمنى أن تلعب الولايات المتحدة دورًا كبيرًا في حل أزمة سد النهضة، من خلال المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي ولسد النهضة.

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