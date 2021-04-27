"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الأرقام الرسمية تشير إلى تزايد مستمر في أعداد إصابات فيروس كورونا.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن إصابات كورونا أصبحت تصيب عائلات كاملة ومجموعة كبيرة من العائلات بسبب التجمعات.



وتابع: "نحن في وباء عالمي أصاب العالم، وبعض الدول تسجل أرقامًا غير محدودة من إصابات كورونا مثل الهند، والبرازيل، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي".



واستكمل موجهًا حديثه للمواطنين،: "ربنا كرمنا كرم كبير وأعطانا قدرة إننا نشتغل ونعمل، والدولة تعمل على الحماية من المرض والحد منه وتوفير كافة الوسائل لمواجهته، وأقل ما يمكن عمله هو التكاتف للوقوف ضد هذا العدو الخطير فيروس كورونا".

