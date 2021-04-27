الأهلي يتخطى عقبة المصري البورسعيدي بثنائية "محمد شريف"





تخطى الأهلي عقبة مضيفه المصري البورسعيدي بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية الدولي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





تقدم الأهلي أولًا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 11، وتعادل عمر كمال عبد الواحد للمصري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، وعاد شريف ونجح في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63.





بداية اللقاء كانت هجومية من جانب الأهلي خحيث خطف محمد شريف الكرة من أحمد شديد قناوي ومررها إلى محمد مجدي أفشة الذي عاد ونفذها عرضية ليقابلها شريق أعلى عارضة أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدي.





وفي الدقيقة الرابعة وفي ثاني المحاولات الحمراء مرر محمد مجدي أفشة كرة بينية رائعة لحسين الشحات وضعته منفردًا بدعدور الذي تصدى للكرة وأبعد خطورتها عن مرماه.





وفي الدقيقة 6 مرر أحمد رفعت لاعب المصري كرة عرضية رائعة قابلها سعيدو سمبوري برأسه أعلى عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بسنتيميرات قليلة وتضيع محاولة أولى خطيرة لأبناء بورسعيد.





وسدد حسن علي في الدقية 10 كرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي وصلت سهلة لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.





وتسلم محمد شريف كرة طولية من أحمد نبيل "كوكا" ضرب بها دفاعات المصري البورسعيدي ليسددها ويتصدى لها أحمد دعدور لتصل مرة أخرى لمهاجم الأهلي الذي وضعها داخل الشباك معلنا الهدف الأول للفريق الأحمر بعد تأكيد من تقنية الفيديو المساعد "فار" وذلك في الدقيقة 11.





بعد هدف الأهلي الأول مرر أحمد رفعت من الناحية اليمنى كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 ليقابلها أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي الذي وضع الكرة بغرابة خارج المرمى وتضيع فرصة هدف محقق.





وسدد أكرم توفيق في الدقيقة 18 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن أحمد دعدور حارس المصري البورسعيدي تصدى لتصويبته على مرتين، ليرد أحمد جمعة بتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي ببراعة ويحولها إلى ركلة ركنية.





وسقط أحمد رفعت على أرض الملعب بعد تدخل من أحمد رمضان بيكهام ليتلقى جناح الفريق البورسعيدي العلاج ويعود للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي.





ومرر حسين الشحات الكرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 26 لكنها مرت بسلام على مرمى أحمد دعدور حارس مرمى الفريق البورسعيدي، ليسقط أكرم توفيق في وسط الملعب متأثرا بالإصابة لكن الجهاز الطبي تدخل لعلاجه ويعود مرة أخرى لاستكمال اللقاء.





وفي الدقيقة 30 حصل كريم العراقي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي نفذها أحمد رفعت لكن سعد سمير تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه.





ومرر أحمد رفعت في الدقيقة 36 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها أحمد شوشة برأسه وتمر بسلام على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





ومع حلول الدقيقة 39 سدد أحمد رفعت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتمر بسنتيمترات قليلة على القائم الأيمن لمحمد الشناوي وتضيع فرصة أخرى من الفريق البورسعيدي لإدراك التعادل.





وحصل أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 41 بعد تدخل عنيف مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي في وسط الملعب.





وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع نجح عمر كمال عبد الواحد في إدراك التعادل للفريق البورسعيدي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.









الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تغييران دفعة واحدة بإشراك أليو ديانج وطاهر محمد طاهر بدلا من أحمد رمضان بيكهام ومحمود عبد المنعم كهربا، على أن يقود أكرم توفيق الجبهة اليمنى.





وفي الدقيقة 50 ومن خطأ مزدوج من أحمد نبيل كوكا وسعد الدين سمير وصلت الكرة إلى عمر كمال عبد الواحد منفردا بمحمد الشناوي الذي تدخل في الوقت المناسب وتصدى للكرة ببراعة وينقذ فريقه من فرصة خطيرة.





ومن هجمة مرتدة مرر أكرم توفيق الكرة إلى محمد مجدي أفشة في وسط الملعب ومنه إلى طاهر محمد طاهر الذي انطلق نحو مرمى المصري وسدد الكرة لكنها ابتعدت عن مرمى أحمد دعدور حارس مرمى الفريق البورسعيدي وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.





وانطلق أحمد رفعت لاعب المصري الناحية اليسرى ليتوغل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 ويسدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي وأبعدها عن مرماه.





وفي الدقيقة 63 مرر أكرم توفيق عرضية أرضية رائعة ليقابلها محمد شريف داخل الشباك معلنا الهدف الثاني له ولفريقه في اللقاء.





بعد الهدف الثاني للأهلي تسلم محمد شريف الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها متقنة لطاهر محمد طاهر الذي سددها لكن أحمد دعدور تصدى لها ببراعة وأنقذ فريقه من هدف ثالث.





وقرر علي ماهر المدير الفني للمصري اللجوء لدكة بدلاء فريقه في الدقيقة 67 حيث أشرك محمد عنتر بدلا من سعيدو سيمبوري لزيادة الناحية الهجومية للفريق البورسعيدي.





وسقط حسين الشحات لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء المصري مطالبا حكم اللقاء محمد الحنفي بركلة جزاء لكن الحنفي استئنف اللقاء بتأكيد من حكمي الفيديو المساعد "الفار".





وفي الدقيقة 70 أجرى موسيماني التغييران الثالث والرابع في صفوف فريقه بإشراك محمد هاني ومروان محسن بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف ليرد علي ماهر بإشراك أوستون أوموتو بدلا من أحمد شديد قناوي لتنشيط الناحية الهجومية.





وحصل أحمد رفعت على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 81 نفذها داخل منطقة الجزاء ليبعدها دفاع الأهلي وحولها إلى ركلة ركنية، ليجري علي ماهر تغيير أخر بإشراك محمد جريندو بدلا من أحمد جمعة.





وقبل نهاية اللقاء دفع موسيماني بأخر تبديلاته بإشراك صلاح محسن بدلا من أكرم توفيق لتنشيط الناحية الهجومي، ليسدد عمر كمال كرة أرضية لكنها مرت وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وحصل طاهر محمد طاهر على البطاقة الصفراء في الدقيقة 86 بعد تدخل قوي مع أحمد رفعت لينفذ الركلة الحرة المباشرة داخل منطقة الجزاء ويخطفها محمد جريندو برأسه وتمر بسنتيمترات قليلة بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي وتضيع فرصة خطيرة جدا للفريق البورسعيدي لإدارك التعادل.





واحتسب حكم اللقاء محمد الحنفي 4 دقائق كوقت بدل من الضائع لكن لم يحدث أي تغيير في النتيجة وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثاني بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 29 نقطة في المركز الرابع.



