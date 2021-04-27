نجم برشلونة ينقلب على الفريق ويرفض تجديد عقده

كشف نجم برشلونة إلى أحد المقربين منه بأنه يشعر بالغضب من نية ناديه ببيعه الصيف الماضي، ويريد الانتقام والرحيل بشكل مجاني بعد نهاية عقده العام المقبل.





ويرتبط الفرنسي عثمان ديمبلي بعقد مع برشلونة يمتد حتى 2022، إذ وقع عليه في صيف 2017 عندما قدم من بوروسيا دورتموند الألماني لقاء صفقة بلغت 105 ملايين يورو.





وكشفت القناة الثالثة الكتالونية أن اللاعب الذي بات عنصراً أساسياً في خطة المدرب الهولندي رونالد كومان، رفض تمديد تعاقده مع برشلونة، إذ يرى أن النادي لم يحترمه عندما بحث عن بيع عقده الصيف الماضي، ويخطط للانتقال بشكل مجاني بعد نهاية عقده، فيما يحاول النادي إقناعه بالتمديد، وإن لم يقبل فإنه سيتم بيع عقده بعد نهاية الموسم الجاري.





وأمضى ديمبلي 3 سنوات ابتلي فيها بالإصابات، إذ غاب عن جزء كبير من مباريات الموسم الماضي، لكنه الآن بات أحد العناصر التي يعتمد عليها كومان كلاعب أساسي.





ولعب ديمبلي 39 مباراة مع برشلونة في الموسم الجاري سجل خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.



