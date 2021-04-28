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بوكيتينو: جوارديولا أفضل مدرب في العالم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
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اعتبر ماوريسيو بوكيتينو الأرجنتيني  مدرب باريس سان جيرمان، أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ومنافسه غداً الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، هو "الأفضل في العالم" وأنه يحاول التعلم منه.


 وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحافي "مباراة الغد لن تكون مباراة بيني وبينه، ولكن بين فريقين جيدين. غوارديولا من أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل. أنا معجب بما يفعله، ليس فقط لألقابه، ولكن أيضاً لما يقوم ببنائه. أحاول التعلم لكي أكسب أيضا".

وأشار إلى أن دروساً قليلة يمكن استخلاصها من مواجهة المدربين قبل عامين، حين أقصى توتنهام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال، وفي المواجهة الأوروبية الوحيدة بينهما.

وقال "إنهما فريقان مختلفان، ومباراة مختلفة، وطرح مختلف". ورغم إقصاء فريقه لبرشلونة وبايرن ميونخ، قال "لا أدري ما إذا كانت مباراة السيتي سيتكون أصعب من بايرن. الشيء الوحيد المؤكد أننا سيتعين علينا التركيز 180 دقيقة في الدور الإقصائي. سيكون منافساً مختلفاً، أحد أفضل الأندية في العالم مع أفضل مدرب".

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