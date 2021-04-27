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موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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جدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه بضم صفقته المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصر المدير الفني، التعاقد مع الأوروجوياني جاستين سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للانضمام للفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي، أن هناك اتجاه لفتح ملف التفاوض مرة أخرى مع اللاعب، بعد فشل المفاوضات الأخيرة لاستقطابه بسبب تمسك ناديه.

وأضاف: "المارد الأحمر قرر رفع المقابل المادي وعرضه المالي إلى صن داونز، في محاولة من أجل إقناعه بالتنازل عن خدمات سيرينو، والتواجد داخل أروقة التتش".

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