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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونامونجو

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أقيم اليوم، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل نامونجو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بعد ضمان التأهل للدور ربع النهائي للبطولة التي حل الفريق وصيفا في نسختها السابقة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين، في اللقاء حيث سيظهر بيراميدز باللون الأسود الكامل فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الرمادي الكامل، وسيظهر الفريق الضيف نادي نامونجو اللون الأصفر في الأبيض ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال.

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