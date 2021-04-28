بدون تأجيل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري





حسم مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، موقفهم من تأجيل مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك.





الجبلاية تؤكد على إقامة القمة في موعدها





وأكد مسؤولو الإتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز مساء يوم 10 مايو المقبل.





ورفض مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل أى مباراة فى بطولة الدوري، خلال الفترة المقبلة بسبب ضيق الوقت.





وجاء قرار الجبلاية بعدم إجراء أى تعديلات فى جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ليؤكد على إقامة القمة المرتقبة يوم 10 مايو المقبل.





الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد حسم مواجهة الدور الأول بعدما تغلب على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.







