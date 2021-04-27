Advertisements

اليونان تصادر شحنة كوكايين في سفينة قادمة من البرازيل

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت السلطات اليونانية أن خفر السواحل صادروا أكثر من 46 كيلوغراما من الكوكايين عثر عليها في مقدمة سفينة شحن وصلت إلى اليونان قادمة من البرازيل.

وقال خفر السواحل إنه صادر المخدرات يوم أمس الاثنين عقب وصول معلومات للسلطات اليونانية من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

كما ألقي القبض على 23 من أعضاء طاقم سفينة الشحن "سكايروس" التي ترفع علم جزر مارشال.

وكانت السفينة "سكايروس" قد أبحرت من ميناء سنتاريم في البرازيل متجهة إلى كورينثيا باليونان وعلى متنها حمولة من حبوب الصويا، حسب خفر السواحل.

وتأتي مصادرة المخدرات بعد أربعة أيام من تصريح السلطات اليونانية أن معلومات أخرى من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أدت الى مصادرة أكثر من أربعة أطنان من القنب المخبأ في شحنة ماكينات تصنيع كعك وصلت من لبنان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخدرات شحنة كوكايين اليونان

أخبار تهمك

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 7 ساعات

14 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تكشف حقيقة عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اعترافاته.. حبس اب قتل نجله وزوجته في الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة على «نايل سات» تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - صوفينار تفتح النار على نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الأمن الكوستاريكي: تم ضبط 2 طن من مخدر الكوكايين في قارب

خفر السواحل الأمريكي يضبط شحنة كوكايين بقيمة 500 مليون دولار

السلطات الفرنسية تصادر كوكايين بقيمة 45 مليون دولار

اليونان تضبط أكبر شحنة مخدرات في العالم قادمة من سوريا

كوستاريكا تصادر خمسة أطنان من الكوكايين متجهة إلى هولندا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:07 م

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

08:05 م

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

04:49 م

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

08:23 ص

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى